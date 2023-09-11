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Буданов: Війна триватиме в різній формі все життя, якщо не вийти на кордони 1991 року

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 14:46
Буданов: Війна триватиме в різній формі все життя, якщо не вийти на кордони 1991 року - Фото
Кирило Буданов (Фото: EPA)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що війна РФ проти України триватиме "все життя", якщо не вийти на кордони 1991 року. Про це він повідомив на форумі YES.

За його словами, для нього перемогою у війні є повернення всіх українських територій.

"Іншого варіанта завершення цієї війни не існує. Без цього конфлікт буде в тій чи іншій формі взагалі все життя, тому що прикордонні сутички ніколи не зупиняться. Обмін ракетними ударами, ударами безпілотників продовжуватиметься", — сказав Буданов.

Він зазначив, що закінчення війни — це повернення до міжнародно визнаних кордонів України та світового порядку, що вибудовувався після Другої світової війни.

"Якщо гіпотетично щось станеться інакше, то це буде сигнал для всіх, що в будь-якій точці світу абсолютно терористичними способами можна змінювати як світопорядок, так і життя в цілому. А я думаю, що це може дуже погано закінчитися — і не тільки для України", — резюмував розвідник.

  • Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, що ширші будуть операції, то краще.
  • На думку начальника ГУР, після перемоги України у Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту в неї піде щонайменше 10 років.
  • Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

Читайте також: Буданов став наймолодшим генерал-лейтенантом в Україні. Зеленський підвищив начальника ГУР

Дмитро Гриниченко
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