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Буданов заявил, что Россия копирует тактику ВСУ. Говорит: Стали массово использовать дроны

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 14:33
Буданов заявил, что Россия копирует тактику ВСУ. Говорит: Стали массово использовать дроны - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты стали копировать тактику Сил обороны. Об этом он сообщил во время выступления на форуме YES. 

По его словам, Украина имеет преимущество перед россиянами в контексте креатива и пластичности ведения войны.

Он отметил, что одновременно захватчики адаптируются, пытаются сменить тактику, найти способ использования сил.

"Их стратегия с треском проваливается, но в их тактике есть некоторые улучшения", — сказал Буданов.

Разведчик заявил, что враг перешел на массовое применение дронов, а до большой войны в Москве не понимали их важности.

"Сейчас они много в чем нас копируют и адаптируют", — резюмировал он. 

  • Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там – тем лучше.
  • По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.
  • Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

Читайте также: Буданов стал самым молодым генерал-лейтенантом в Украине. Зеленский повысил начальника ГУР 

Дмитрий Гриниченко
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армия РоссиивойнаразведкадроныКирилл Буданов
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