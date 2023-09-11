Буданов заявил, что Россия копирует тактику ВСУ. Говорит: Стали массово использовать дроны

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты стали копировать тактику Сил обороны. Об этом он сообщил во время выступления на форуме YES.

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По его словам, Украина имеет преимущество перед россиянами в контексте креатива и пластичности ведения войны.

Он отметил, что одновременно захватчики адаптируются, пытаются сменить тактику, найти способ использования сил.

"Их стратегия с треском проваливается, но в их тактике есть некоторые улучшения", — сказал Буданов.

Разведчик заявил, что враг перешел на массовое применение дронов, а до большой войны в Москве не понимали их важности.

"Сейчас они много в чем нас копируют и адаптируют", — резюмировал он.

Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там – тем лучше.

По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.

Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

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