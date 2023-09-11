Буданов заявив, що Росія копіює тактику ЗСУ. Каже: Стали масово використовувати дрони

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти почали копіювати тактику Сил оборони. Про це він повідомив під час виступу на форумі YES.

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За його словами, Україна має перевагу перед росіянами у контексті креативу та пластичності ведення війни.

Він зазначив, що одночасно загарбники адаптуються, намагаються змінити тактику, знайти спосіб застосування сил.

"Їхня стратегія з тріском провалюється, але в їхній тактиці є деякі покращення", — сказав Буданов.

Розвідник заявив, що ворог перейшов на масове застосування дронів, а до великої війни в Москві не розуміли їхньої важливості.

"Зараз вони багато в чому нас копіюють та адаптують", — резюмував він.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, що ширші будуть операції, то краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України у Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту в неї піде щонайменше 10 років.

Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

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