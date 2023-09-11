RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Буданов заявив, що Росія копіює тактику ЗСУ. Каже: Стали масово використовувати дрони

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 14:33
Буданов заявив, що Росія копіює тактику ЗСУ. Каже: Стали масово використовувати дрони - Фото
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти почали копіювати тактику Сил оборони. Про це він повідомив під час виступу на форумі YES.

За його словами, Україна має перевагу перед росіянами у контексті креативу та пластичності ведення війни.

Він зазначив, що одночасно загарбники адаптуються, намагаються змінити тактику, знайти спосіб застосування сил.

"Їхня стратегія з тріском провалюється, але в їхній тактиці є деякі покращення", — сказав Буданов.

Розвідник заявив, що ворог перейшов на масове застосування дронів, а до великої війни в Москві не розуміли їхньої важливості.

"Зараз вони багато в чому нас копіюють та адаптують", — резюмував він.

  • Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, що ширші будуть операції, то краще.
  • На думку начальника ГУР, після перемоги України у Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту в неї піде щонайменше 10 років.
  • Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

Читайте також: Буданов став наймолодшим генерал-лейтенантом в Україні. Зеленський підвищив начальника ГУР

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнарозвідкаармія росіїдроникирило буданов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 