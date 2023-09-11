Буданов заявив, що Росія копіює тактику ЗСУ. Каже: Стали масово використовувати дрони
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти почали копіювати тактику Сил оборони. Про це він повідомив під час виступу на форумі YES.
За його словами, Україна має перевагу перед росіянами у контексті креативу та пластичності ведення війни.
Він зазначив, що одночасно загарбники адаптуються, намагаються змінити тактику, знайти спосіб застосування сил.
"Їхня стратегія з тріском провалюється, але в їхній тактиці є деякі покращення", — сказав Буданов.
Розвідник заявив, що ворог перейшов на масове застосування дронів, а до великої війни в Москві не розуміли їхньої важливості.
"Зараз вони багато в чому нас копіюють та адаптують", — резюмував він.
- Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, що ширші будуть операції, то краще.
- На думку начальника ГУР, після перемоги України у Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту в неї піде щонайменше 10 років.
- Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.
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