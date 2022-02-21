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Будапештский меморандум. Украина направила официальный запрос в Совбез ООН

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21.02.2022, 18:09
Будапештский меморандум. Украина направила официальный запрос в Совбез ООН - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Украина на основе Будапештского меморандума запросила консультации Совета безопасности ООН для обеспечения безопасности Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД сообщил, что по поручению президента Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам Совбеза ООН с требованием немедленно провести консультации касательно безотлагательных действияй по снижению напряжения и практическим шагам обеспечения безопасности Украины.

СПРАВКА. Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия. Взамен Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины.

Будапештский меморандум. Украина направила официальный запрос в Совбез ООН

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Оксана Житнюк
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