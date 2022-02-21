Будапештский меморандум. Украина направила официальный запрос в Совбез ООН

Украина на основе Будапештского меморандума запросила консультации Совета безопасности ООН для обеспечения безопасности Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД сообщил, что по поручению президента Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам Совбеза ООН с требованием немедленно провести консультации касательно безотлагательных действияй по снижению напряжения и практическим шагам обеспечения безопасности Украины.

СПРАВКА. Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия. Взамен Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины.

19 января на Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что Украина инициирует консультации по Будапештскому меморандуму. Если конкретных решений не будет, то Украина имеет полное право считать, что меморандум не работает, сказал президент.

Кулеба заявил, что считает ошибкой отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, и что некоторые страны должны усердно работать над гарантиями безопасности для Украины.

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Оксана Житнюк

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