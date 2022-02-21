Будапештский меморандум. Украина направила официальный запрос в Совбез ООН
21.02.2022, 18:09
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)
Украина на основе Будапештского меморандума запросила консультации Совета безопасности ООН для обеспечения безопасности Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Глава МИД сообщил, что по поручению президента Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам Совбеза ООН с требованием немедленно провести консультации касательно безотлагательных действияй по снижению напряжения и практическим шагам обеспечения безопасности Украины.
СПРАВКА. Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия. Взамен Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины.
- 19 января на Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что Украина инициирует консультации по Будапештскому меморандуму. Если конкретных решений не будет, то Украина имеет полное право считать, что меморандум не работает, сказал президент.
- Кулеба заявил, что считает ошибкой отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, и что некоторые страны должны усердно работать над гарантиями безопасности для Украины.
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