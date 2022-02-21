Кулеба считает ошибкой отказ от ядерного оружия. И хочет новых гарантий безопасности

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает ошибкой отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму. Некоторые страны должны усердно работать над гарантиями безопасности для Украины, заявил в интервью CBS News.

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Ведущая отметила, что Украина обладала третьим ядерным потенциалом в мире после распада СССР. Она спросила у Кулебы – оглядывается ли он в прошлое с мыслью, что не стоило отказываться от ядерного оружия, что это была ошибка.

Глава МИД ответил утвердительно. Кулеба чувствует, что США частично обязаны Украине. При этом он отметил: какие бы ошибки не были допущены в прошлом – нынешняя жизнь дает прекрасные возможности эти ошибки исправить.

"Учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, учитывая тот факт, что гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это. И усердно работать над поиском правильной и эффективной гарантии безопасности для Украины", – сказал Кулеба.

СПРАВКА. Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия. Взамен Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины.

19 января на Мюнхенской конференции президент Владимир Зеленский заявил, что Украина инициирует консультации по Будапештскому меморандуму. Если конкретных решений не будет, то Украина имеет полное право считать, что меморандум не работает, сказал президент.

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Марк Сировой

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