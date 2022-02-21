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Кулеба считает ошибкой отказ от ядерного оружия. И хочет новых гарантий безопасности

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 11:08
Кулеба считает ошибкой отказ от ядерного оружия. И хочет новых гарантий безопасности - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба NATO)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает ошибкой отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму. Некоторые страны должны усердно работать над гарантиями безопасности для Украины, заявил в интервью CBS News.

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Ведущая отметила, что Украина обладала третьим ядерным потенциалом в мире после распада СССР. Она спросила у Кулебы – оглядывается ли он в прошлое с мыслью, что не стоило отказываться от ядерного оружия, что это была ошибка.

Глава МИД ответил утвердительно. Кулеба чувствует, что США частично обязаны Украине. При этом он отметил: какие бы ошибки не были допущены в прошлом – нынешняя жизнь дает прекрасные возможности эти ошибки исправить.

"Учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, учитывая тот факт, что гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это. И усердно работать над поиском правильной и эффективной гарантии безопасности для Украины", – сказал Кулеба.

СПРАВКА. Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия. Взамен Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины.

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Марк Сировой
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