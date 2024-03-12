"Будет больше Авдеевок". Украина потеряет территории в этом году без помощи от США — ЦРУ
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что Украина рискует потерять новые территории в 2024 году, если Вашингтон не одобрит продолжение военной помощи. Об этом он сообщил на слушаниях в Сенате.
По его словам, без дополнительной поддержки Украина потеряет "значительные позиции".
"Без дополнительной помощи в 2024 году вы увидите больше Авдеевок. И это, мне кажется, было бы огромной и исторической ошибкой для Соединенных Штатов", — сказал Бернс.
Он признал, что диктатор Владимир Путин "проявлял высокую терпимость" к экономическому ущербу от санкций и политическим рискам из-за огромных потерь в войне.
Глава ЦРУ заявил, что если США откажутся от помощи Украине, то это не только вызовет сомнения у союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, но и будет подогревать амбиции коммунистического режима в Китае.
"Начиная от Тайваня и заканчивая Южно-Китайским морем", — подчеркнул директор ведомства.
- 14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- 28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", приоритетом является граница с Мексикой, а 29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.
- 4 марта Джонсон лично встречался с республиканцами нижней палаты Конгресса, которые благосклонно относятся к компромиссному законопроекту Сената. Они хотят доработать этот документ и вынести на голосование в апреле.
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