Директор ЦРУ: Украина может пойти в наступление в конце 2024 года, но нужна помощь от США
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что Украина может вернуть себе наступательную инициативу в конце 2024 года или в начале 2025 года, если Палата представителей одобрит продолжение военной помощи. Об этом он сообщил на слушаниях в Сенате.
По его словам, американская разведка считает, что при дополнительной помощи Украина сможет держаться в активной обороне до конца 2024 – начала 2025 года.
Он отметил, что Силы обороны могут продолжать наносить ущерб России не только ударами по временно оккупированному Крыму, но и по Черноморскому флоту — за последние полгода удалось потопить 15 кораблей россиян.
Бернс заявил, что Украина может вернуть себе наступательную инициативу, что поставит ее в "более сильную позицию" на возможных переговорах с диктатором Владимиром Путиным.
"Украина могла бы сохранить себя как сильная и независимая страна, закрепиться в западных институтах и иметь пространство и безопасность, чтобы оправиться от агрессии и предоставить России иметь дело с долгосрочными последствиями жестокого и глупого вторжения Путина", — сказал директор ЦРУ.
- 6 декабря 2023 года министр финансов США Еллен заявила, что ее страна будет нести ответственность за возможное поражение Украины, если Конгресс не одобрит новую помощь Киеву.
- 14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- 28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой, а 29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.
- 4 марта Джонсон лично встречался с республиканцами нижней палаты Конгресса, которые благосклонно относятся к компромиссному законопроекту Сената. Они хотят доработать этот документ и вынести на голосование в апреле.
Читайте также: Военный аналитик Фридман: Европа все делает слишком медленно – США заменить не сможет