Директор ЦРУ: Украина может пойти в наступление в конце 2024 года, но нужна помощь от США

Уильям Бернс (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что Украина может вернуть себе наступательную инициативу в конце 2024 года или в начале 2025 года, если Палата представителей одобрит продолжение военной помощи. Об этом он сообщил на слушаниях в Сенате.

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По его словам, американская разведка считает, что при дополнительной помощи Украина сможет держаться в активной обороне до конца 2024 – начала 2025 года.

Он отметил, что Силы обороны могут продолжать наносить ущерб России не только ударами по временно оккупированному Крыму, но и по Черноморскому флоту — за последние полгода удалось потопить 15 кораблей россиян.

Бернс заявил, что Украина может вернуть себе наступательную инициативу, что поставит ее в "более сильную позицию" на возможных переговорах с диктатором Владимиром Путиным.

"Украина могла бы сохранить себя как сильная и независимая страна, закрепиться в западных институтах и иметь пространство и безопасность, чтобы оправиться от агрессии и предоставить России иметь дело с долгосрочными последствиями жестокого и глупого вторжения Путина", — сказал директор ЦРУ.

6 декабря 2023 года министр финансов США Еллен заявила, что ее страна будет нести ответственность за возможное поражение Украины, если Конгресс не одобрит новую помощь Киеву.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой, а 29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

4 марта Джонсон лично встречался с республиканцами нижней палаты Конгресса, которые благосклонно относятся к компромиссному законопроекту Сената. Они хотят доработать этот документ и вынести на голосование в апреле.

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