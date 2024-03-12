"Буде більше Авдіївок". Україна втратить значні території цього року без допомоги США — ЦРУ

Бернс заявив, що відсутність продовження допомоги Україні буде "величезною та історичною помилкою для США"

Вільям Бернс (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що Україна ризикує втратити нові території у 2024 році, якщо Вашингтон не схвалить продовження військової допомоги. Про це він повідомив під час слухань у Сенаті.

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За його словами, без додаткової підтримки Україна втратить "значні позиції".

"Без додаткової допомоги у 2024 році ви побачите більше Авдіївок. І це, мені здається, було б величезною та історичною помилкою для Сполучених Штатів", – сказав Бернс.

Він визнав, що диктатор Володимир Путін "виявляв високу терпимість" до економічної шкоди від санкцій та політичних ризиків через величезні втрати у війні.

Глава ЦРУ заявив, що якщо США відмовляться від допомоги Україні, то це не лише викличе сумніви у союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні, а й підігріватиме амбіції комуністичного режиму в Китаї.

"Починаючи від Тайваню і закінчуючи Південно-Китайським морем", – наголосив директор відомства.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", пріоритетом є кордон із Мексикою, а 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

4 березня Джонсон особисто зустрічався з республіканцями нижньої палати Конгресу, які прихильно ставляться до компромісного законопроєкту Сенату. Вони хочуть доопрацювати цей документ та винести на голосування у квітні.

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