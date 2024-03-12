"Буде більше Авдіївок". Україна втратить значні території цього року без допомоги США — ЦРУ
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що Україна ризикує втратити нові території у 2024 році, якщо Вашингтон не схвалить продовження військової допомоги. Про це він повідомив під час слухань у Сенаті.
За його словами, без додаткової підтримки Україна втратить "значні позиції".
"Без додаткової допомоги у 2024 році ви побачите більше Авдіївок. І це, мені здається, було б величезною та історичною помилкою для Сполучених Штатів", – сказав Бернс.
Він визнав, що диктатор Володимир Путін "виявляв високу терпимість" до економічної шкоди від санкцій та політичних ризиків через величезні втрати у війні.
Глава ЦРУ заявив, що якщо США відмовляться від допомоги Україні, то це не лише викличе сумніви у союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні, а й підігріватиме амбіції комуністичного режиму в Китаї.
"Починаючи від Тайваню і закінчуючи Південно-Китайським морем", – наголосив директор відомства.
- 14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", пріоритетом є кордон із Мексикою, а 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.
- 4 березня Джонсон особисто зустрічався з республіканцями нижньої палати Конгресу, які прихильно ставляться до компромісного законопроєкту Сенату. Вони хочуть доопрацювати цей документ та винести на голосування у квітні.
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