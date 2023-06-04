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"Будет несколько волн". Воздушные силы определили летчиков для обучения на F-16

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2023, 11:56
Фото: Википедия

Командующий Воздушными силами Николай Олещук определил список летчиков, которые поедут за границу осваивать самолеты F-16. Об этом в эфире единого телемарафона рассказал спикер командования Юрий Игнат.

"Надо воевать здесь, но надо и учиться там. Поэтому будет, вероятно, на ротационной основе несколько волн. В первой волне могут быть несколько десятков пилотов. В первой волне будут лучшие и опытные пилоты, приоритет для тех, кто хорошо владеет английским языком", – рассказал он.

Приоритет в учебе получат молодые летчики, которые затем станут наставниками для других коллег.

"Пилотов у нас достаточно, нужны самолеты", – сказал Игнат.

  • 2 июня глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что "коалиция истребителей" насчитывает в своем составе уже восемь стран.
  • В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно не менее четырех эскадрилий (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.

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Андрей Водяный
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f-16Юрий Игнатвоздушные силы
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