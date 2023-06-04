"Будет несколько волн". Воздушные силы определили летчиков для обучения на F-16
04.06.2023, 11:56
Фото: Википедия
Командующий Воздушными силами Николай Олещук определил список летчиков, которые поедут за границу осваивать самолеты F-16. Об этом в эфире единого телемарафона рассказал спикер командования Юрий Игнат.
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"Надо воевать здесь, но надо и учиться там. Поэтому будет, вероятно, на ротационной основе несколько волн. В первой волне могут быть несколько десятков пилотов. В первой волне будут лучшие и опытные пилоты, приоритет для тех, кто хорошо владеет английским языком", – рассказал он.
Приоритет в учебе получат молодые летчики, которые затем станут наставниками для других коллег.
"Пилотов у нас достаточно, нужны самолеты", – сказал Игнат.
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