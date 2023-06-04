"Будет несколько волн". Воздушные силы определили летчиков для обучения на F-16

Командующий Воздушными силами Николай Олещук определил список летчиков, которые поедут за границу осваивать самолеты F-16. Об этом в эфире единого телемарафона рассказал спикер командования Юрий Игнат.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Надо воевать здесь, но надо и учиться там. Поэтому будет, вероятно, на ротационной основе несколько волн. В первой волне могут быть несколько десятков пилотов. В первой волне будут лучшие и опытные пилоты, приоритет для тех, кто хорошо владеет английским языком", – рассказал он.

Приоритет в учебе получат молодые летчики, которые затем станут наставниками для других коллег.

"Пилотов у нас достаточно, нужны самолеты", – сказал Игнат.

2 июня глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что "коалиция истребителей" насчитывает в своем составе уже восемь стран.

В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно не менее четырех эскадрилий (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.

Читайте также: Бригадный генерал объяснил, почему F-16: Может использовать почти все оружие стран НАТО

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.