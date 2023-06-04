"Буде кілька хвиль". Повітряні сили визначили льотчиків для навчання на F-16
04.06.2023, 11:56
Фото: Вікіпедія
Командувач Повітряних сил Микола Олещук визначив список льотчиків, які поїдуть за кордон опановувати літаки F-16. Про це в ефірі єдиного телемарафону розказав речник командування Юрій Ігнат.
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"Треба воювати тут, але треба й навчатися там. Тому буде, ймовірно, на ротаційній основі кілька хвиль. У першій хвилі можуть бути кілька десятків пілотів. У першій хвилі будуть кращі та досвідченіші пілоти, пріоритет для тих, хто гарно володіє англійською мовою", – розказав він.
Пріоритет у навчанні віддають молодими льотчикам, які потім стануть наставниками для інших колег.
"Пілотів у нас достатньо, потрібні літаки", – сказав Ігнат.
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