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Бундесвер якобы недоволен наступлением ВСУ. Британия: Несправедливо, Украине виднее

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 12:09
Бундесвер якобы недоволен наступлением ВСУ. Британия: Несправедливо, Украине виднее - Фото
Джеймс Хиппи (Фото: MINDEF Malaysia)

Министр вооруженных сил Великобритании (замминистра обороны) Джеймс Хиппи отверг критику наступления Сил обороны Украины якобы со стороны немецких военных. Об этом он сообщил в интервью газете The Telegraph.

По его словам, критика тактики украинского наступления несправедлива, а Украина будет использовать свои войска так, как считает нужным. 

"Очень сложно давать комментарий, когда ты сидишь за тысячи миль от линии фронта. Украина поступила мудро, удерживая большинство своих бригад, оснащенных западным снаряжением, скрытыми от глаз", — сказал Хиппи.

Он отметил, что "очень легко потерять десятки тысяч жизней, просто пытаясь пройти через минные поля", однако тогда Вооруженные Силы Украины останутся без сил для прорыва. 

"Итак, я думаю, что кропотливый прогресс, которого они добиваются, необходим, и затем, когда они преодолевают полосы препятствий, у них все еще есть достаточно боевой мощи для прорыва", — подчеркнул министр.

Чиновник заявил, что украинские солдаты вынуждены вести разминирование вручную из-за нехватки специальных машин. 

Ранее издание Bild со ссылкой на собственные источники опубликовало якобы секретный доклад Бундесвера, в котором немецкие военные критикуют навыки ведения боя украинских воинов. 

Немцы написали, что Бундесвер "объяснил медленное наступление ВСУ тем, что бойцы плохо усваивают западную подготовку, а также украинской военной доктриной". 

Читайте также: NYT: ВСУ в контрнаступлении будут пытаться продвинуться в направлении Токмака, а дальше – на Мелитополь

Дмитрий Гриниченко
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