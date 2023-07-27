Бундесвер якобы недоволен наступлением ВСУ. Британия: Несправедливо, Украине виднее
Министр вооруженных сил Великобритании (замминистра обороны) Джеймс Хиппи отверг критику наступления Сил обороны Украины якобы со стороны немецких военных. Об этом он сообщил в интервью газете The Telegraph.
"Очень сложно давать комментарий, когда ты сидишь за тысячи миль от линии фронта. Украина поступила мудро, удерживая большинство своих бригад, оснащенных западным снаряжением, скрытыми от глаз", — сказал Хиппи.
Он отметил, что "очень легко потерять десятки тысяч жизней, просто пытаясь пройти через минные поля", однако тогда Вооруженные Силы Украины останутся без сил для прорыва.
"Итак, я думаю, что кропотливый прогресс, которого они добиваются, необходим, и затем, когда они преодолевают полосы препятствий, у них все еще есть достаточно боевой мощи для прорыва", — подчеркнул министр.
Чиновник заявил, что украинские солдаты вынуждены вести разминирование вручную из-за нехватки специальных машин.
Ранее издание Bild со ссылкой на собственные источники опубликовало якобы секретный доклад Бундесвера, в котором немецкие военные критикуют навыки ведения боя украинских воинов.
Немцы написали, что Бундесвер "объяснил медленное наступление ВСУ тем, что бойцы плохо усваивают западную подготовку, а также украинской военной доктриной".
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время наступления каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала", несмотря на то, что оно происходит "медленнее", чем ожидалось.
- Глава Пентагона убежден: У ВСУ достаточно возможностей для продолжения контрнаступления.
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