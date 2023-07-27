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Бундесвер нібито незадоволений наступом ЗСУ. Британія: Несправедливо, Україні видніше

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27.07.2023, 12:09
Бундесвер нібито незадоволений наступом ЗСУ. Британія: Несправедливо, Україні видніше - Фото
Джеймс Гіппі (Фото: MINDEF Malaysia)

Міністр збройних сил Великої Британії (заступник міністра оборони) Джеймс Гіппі відкинув критику наступу Сил оборони України. Про це він повідомив у інтерв'ю газеті The Telegraph.

За його словами, критика тактики українського наступу несправедлива, а Україна використовуватиме свої війська так, як вважає за потрібне.

"Дуже складно давати коментар, коли ти сидиш за тисячі миль від лінії фронту. Україна вчинила мудро, утримуючи більшість своїх бригад, оснащених західним спорядженням, прихованими від очей", — сказав Гіппі.

Він зазначив, що "дуже легко втратити десятки тисяч життів, просто намагаючись пройти через мінні поля", проте тоді Збройні Сили України залишаться без сил для прориву.

"Отже, я думаю, що ретельний прогрес, якого вони домагаються, необхідний, і потім, коли вони долають смуги перешкод, у них все ще є достатньо бойової сили для прориву", — підкреслив міністр.

Чиновник заявив, що українські солдати змушені вести розмінування вручну через брак спеціальних машин.

Раніше видання Bild із посиланням на власні джерела опублікувало нібито секретну доповідь Бундесверу, в якій німецькі військові критикують навички ведення бою українських воїнів.

Німці написали, що Бундесвер "пояснив повільний наступ ЗСУ тим, що бійці погано засвоюють західну підготовку, а також українською військовою доктриною".

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Дмитро Гриниченко
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