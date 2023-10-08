Был "аналоговнет" – и нет. Эффектный финал российского Т-90М – видео
08.10.2023, 20:39
Фото - скриншот из видео
Министерство обороны опубликовало в Twitter видеосъемку последних секунд топового российского танка Т-90М "Прорыв".
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
"Российский "аналоговнет". Т-90М. Упс", – прокомментировали ролик в Министерстве.
На видео танк оккупантов ведет бой, возможно, с уже порванным левым траком, так как он потерял маневренность и пытается развернуться на месте. Потом происходит эффектный взрыв.
russian "no-analogue" T-90M. Oops. pic.twitter.com/BoEhklE93J— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2023
Возможно, публикация ролика связана с тем, что кадрами из него российские пропагандисты пытались проиллюстрировать очередную дезинформацию.
- Смотрите на видео: на Купянском направлении бойцы роты "Ахиллес" 92 ОШБр атаковали и уничтожили российские танки Т-80 и Т-72, а также гаубицу Д-30.
Читайте также: Россия вбрасывает, что "Швеция подтвердила потерю всех танков Strv122". Стокгольм опроверг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии