Был "аналоговнет" – и нет. Эффектный финал российского Т-90М – видео

Министерство обороны опубликовало в Twitter видеосъемку последних секунд топового российского танка Т-90М "Прорыв".

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"Российский "аналоговнет". Т-90М. Упс", – прокомментировали ролик в Министерстве.

На видео танк оккупантов ведет бой, возможно, с уже порванным левым траком, так как он потерял маневренность и пытается развернуться на месте. Потом происходит эффектный взрыв.

Возможно, публикация ролика связана с тем, что кадрами из него российские пропагандисты пытались проиллюстрировать очередную дезинформацию.

Смотрите на видео: на Купянском направлении бойцы роты "Ахиллес" 92 ОШБр атаковали и уничтожили российские танки Т-80 и Т-72, а также гаубицу Д-30.

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