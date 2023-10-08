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Был "аналоговнет" – и нет. Эффектный финал российского Т-90М – видео

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2023, 20:39
Был
Фото - скриншот из видео

Министерство обороны опубликовало в Twitter видеосъемку последних секунд топового российского танка Т-90М "Прорыв". 

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"Российский "аналоговнет". Т-90М. Упс", – прокомментировали ролик в Министерстве.

На видео танк оккупантов ведет бой, возможно, с уже порванным левым траком, так как он потерял маневренность и пытается развернуться на месте. Потом происходит эффектный взрыв.    

Возможно, публикация ролика связана с тем, что кадрами из него российские пропагандисты пытались проиллюстрировать очередную дезинформацию. 

Фото – скриншот
  • Смотрите на видео: на Купянском направлении бойцы роты "Ахиллес" 92 ОШБр атаковали и уничтожили российские танки Т-80 и Т-72, а также гаубицу Д-30.  

Читайте также: Россия вбрасывает, что "Швеция подтвердила потерю всех танков Strv122". Стокгольм опроверг

Сергей Бережной
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войнавидеотанкт-90м
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