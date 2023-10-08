RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Був "аналоговнет" – і немає. Ефектний фінал російського Т-90М – відео

Этот материал также доступен на русском
08.10.2023, 20:39
Був
Фото - скриншот із відео

Міністерство оборони опублікувало у Twitter відеознімання останніх секунд топового російського танка Т-90М "Прорив".

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Російський "аналоговнет". Т-90М. Упс", – прокоментували ролик у Міністерстві.

На відео танк окупантів веде бій, можливо, вже з порваним лівим траком, оскільки він втратив маневровість і намагається розвернутися на місці. Потім відбувається ефектний вибух.

Можливо, публікація ролика пов'язана з тим, що кадрами з нього російські пропагандисти намагалися проілюструвати чергову дезінформацію.

Фото – скриншот
  • Дивіться на відео: на Куп'янському напрямку бійці роти "Ахіллес" 92 ОШБр атакували та знищили російські танки Т-80 та Т-72, а також гаубицю Д-30.

Читайте також: Росія вкидає, що "Швеція підтвердила втрату всіх танків Strv122". Стокгольм спростував

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавідеотанкт-90м
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 