Був "аналоговнет" – і немає. Ефектний фінал російського Т-90М – відео

Міністерство оборони опублікувало у Twitter відеознімання останніх секунд топового російського танка Т-90М "Прорив".

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"Російський "аналоговнет". Т-90М. Упс", – прокоментували ролик у Міністерстві.

На відео танк окупантів веде бій, можливо, вже з порваним лівим траком, оскільки він втратив маневровість і намагається розвернутися на місці. Потім відбувається ефектний вибух.

Можливо, публікація ролика пов'язана з тим, що кадрами з нього російські пропагандисти намагалися проілюструвати чергову дезінформацію.

Дивіться на відео: на Куп'янському напрямку бійці роти "Ахіллес" 92 ОШБр атакували та знищили російські танки Т-80 та Т-72, а також гаубицю Д-30.

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