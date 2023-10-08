Був "аналоговнет" – і немає. Ефектний фінал російського Т-90М – відео
08.10.2023, 20:39
Фото - скриншот із відео
Міністерство оборони опублікувало у Twitter відеознімання останніх секунд топового російського танка Т-90М "Прорив".
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"Російський "аналоговнет". Т-90М. Упс", – прокоментували ролик у Міністерстві.
На відео танк окупантів веде бій, можливо, вже з порваним лівим траком, оскільки він втратив маневровість і намагається розвернутися на місці. Потім відбувається ефектний вибух.
russian "no-analogue" T-90M. Oops. pic.twitter.com/BoEhklE93J— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2023
Можливо, публікація ролика пов'язана з тим, що кадрами з нього російські пропагандисти намагалися проілюструвати чергову дезінформацію.
- Дивіться на відео: на Куп'янському напрямку бійці роти "Ахіллес" 92 ОШБр атакували та знищили російські танки Т-80 та Т-72, а також гаубицю Д-30.
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