Росія вкидає, що "Швеція підтвердила втрату всіх танків Strv122". У Стокгольмі спростували

Російська пропаганда розповсюджує фейк про те, що Швеція нібито "підтвердила втрату всіх танків Strv122", переданих Україні. Про це повідомив представник шведських збройних сил у коментарі агентству Reuters.

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Журналісти пишуть, що у соціальних мережах активно поширювалося повідомлення, в якому йшлося, що "Швеція підтвердила втрату всіх танків Leopard 2A5 шведської модифікації Strv 122, які були поставлені в Україну. Їхні втрати склали 10 з 10 поставлених танків".

У шведській армії заявили, що не робили жодних заяв, що підтверджують втрати танків.

Зазначається, що від подальших коментарів чиновник відмовився.

У світі немає техніки, яку неможливо знищити, перевага західних машин у тому, що вони більше пристосовані для збереження життів особового складу.

Нещодавно головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, коментуючи втрати західної техніки під час наступу, сказав, що Україна отримує танки і бронемашини "не для того, щоб вони їздили на парадах або з ними фотографувалися політики та знаменитості", а для війни.

14 вересня 2023 року українські льотчики випробували шведські винищувачі JAS Gripen, заявили на Sveriges Radio з посиланням на письмове повідомлення міністра оборони країни Пола Йонсона. Він не виключив, що бойові літаки будуть доставлені до України згодом.

Швеція передала Україні 10 танків Strv122. З ними їдуть українські військові після навчання.

19 січня 2023 року у Швеції повідомили, що передадуть Україні близько 50 бойових машин піхоти CV90 та самохідні артилерійські установки Archer.

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