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Залужний про втрати Leopard: Вони приїхали на війну, а не для парадів і фото з політиками

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30.06.2023, 12:59
Залужний про втрати Leopard: Вони приїхали на війну, а не для парадів і фото з політиками - Фото
Валерій Залужний (Фото: ОП)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив про втрати деякої кількості танків Leopard під час наступу. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті The Washington Post.

За його словами, деякі західні танки та бойові машини піхоти були знищені під час наступу ЗСУ.

Він зазначив, що Україна брала Leopard не для того, щоби вони їздили на парадах або з ними фотографувалися політики та знаменитості.

"Вони приїхали сюди на війну. А Leopard на полі бою — це не Leopard, а ціль", — заявив Залужний.

Аналіз дій підрозділів ЗСУ у ситуації, коли вони втратили танк Leopard і кілька БМП Bradley, показує, що командири ухвалювали рішення, адекватні важкій ситуації, а бійці діяли максимально професійно. 

  • 22 червня 2023 року в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використовувати резерви, щоб завдати контрударів.
  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

Читайте також: Залужний: Бісить, коли говорять про повільний наступ. Це не шоу зі ставками, кожен метр — це кров 

Дмитро Гриниченко
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