Залужний про втрати Leopard: Вони приїхали на війну, а не для парадів і фото з політиками

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив про втрати деякої кількості танків Leopard під час наступу. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті The Washington Post.

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За його словами, деякі західні танки та бойові машини піхоти були знищені під час наступу ЗСУ.

Він зазначив, що Україна брала Leopard не для того, щоби вони їздили на парадах або з ними фотографувалися політики та знаменитості.

"Вони приїхали сюди на війну. А Leopard на полі бою — це не Leopard, а ціль", — заявив Залужний.

Аналіз дій підрозділів ЗСУ у ситуації, коли вони втратили танк Leopard і кілька БМП Bradley, показує, що командири ухвалювали рішення, адекватні важкій ситуації, а бійці діяли максимально професійно.

22 червня 2023 року в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використовувати резерви, щоб завдати контрударів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

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