Залужный о потерях Leopard: Они приехали на войну, а не для парадов и фото с политиками
30.06.2023, 12:59
Валерий Залужный (Фото: ОП)
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил о потерях некоторого количества танках Leopard при наступлении . Об этом он сообщил в интервью газете The Washington Post.
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По его словам, некоторые западные танки и боевые машины пехоты были уничтожены при наступлении ВСУ.
Он отметил, что Украина брала Leopard не для того, чтобы они ездили на парадах или с ними фотографировались политики и знаменитости.
"Они приехали сюда на войну. А Leopard на поле боя — это не Leopard, а мишень", — заявил Залужный.
Анализ действий подразделений ВСУ в ситуации, когда они лишились танка Leopard и нескольких БМП Bradley, показывает, что командиры принимали решения, адекватные тяжелой ситуации, а бойцы действовали максимально профессионально.
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