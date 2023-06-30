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Залужный о потерях Leopard: Они приехали на войну, а не для парадов и фото с политиками

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 12:59
Залужный о потерях Leopard: Они приехали на войну, а не для парадов и фото с политиками - Фото
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил о потерях некоторого количества танках Leopard при наступлении . Об этом он сообщил в интервью газете The Washington Post.

По его словам, некоторые западные танки и боевые машины пехоты были уничтожены при наступлении ВСУ. 
Он отметил, что Украина брала Leopard не для того, чтобы они ездили на парадах или с ними фотографировались политики и знаменитости. 

"Они приехали сюда на войну. А Leopard на поле боя — это не Leopard, а мишень", — заявил Залужный.

Анализ действий подразделений ВСУ в ситуации, когда они лишились танка Leopard и нескольких БМП Bradley, показывает, что командиры принимали решения, адекватные тяжелой ситуации, а бойцы действовали максимально профессионально.

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

Читайте также: Залужный: Бесит, когда говорят о медленном наступлении. Это не шоу, каждый метр — кровь 

Дмитрий Гриниченко
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