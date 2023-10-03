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Россия вбрасывает, что "Швеция подтвердила потерю всех танков Strv122". Стокгольм опроверг

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 16:16
Россия вбрасывает, что
Танк Stridsvagn 122 (Фото: EPA)

Российская пропаганда распространяет фейк о том, что Швеция якобы "подтвердила потерю всех танков Strv122", переданных Украине. Об этом сообщил представитель шведских вооруженных сил в комментарии агенству Reuters.

Журналисты пишут, что в социальных сетях активно распространялось сообщение, в котором говорилось, что "Швеция подтвердила потерю всех танков Leopard 2A5 шведской модификации Strv 122, которые были поставлены в Украину. Их потери составили 10 из 10 поставленных танков".

В шведской армии заявили, что не делали никаких заявлений, которые подтверждают потери танков. 

Отмечается, что от дальнейших комментариев чиновник отказался. 

В мире не существует техники, которую невозможно уничтожить, преимущество западных машин в том, что они больше приспособлены для сохранения жизней личного состава.

Недавно главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, комментируя потери западной техники при наступлении, сказал, что Украина получает танки и бронемашины "не для того, чтобы они ездили на парадах или с ними фотографировались политики и знаменитости", а для войны.

  • 14 сентября 2023 года украинские летчики испытали шведские истребители JAS Gripen, заявили на Sveriges Radio со ссылкой на письменное сообщение министра обороны страны Пола Йонсона. Он не исключил, что боевые самолеты будут доставлены в Украину со временем.
  • Швеция передала Украине 10 танков Strv122. С ними едут украинские военные после обучения.
  • 19 января 2023 года в Швеции сообщили, что передадут Украине около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.

Смотрите также: Украина и Швеция договорились о совместном производстве БМП CV-90 – видео Минобороны

Дмитрий Гриниченко
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