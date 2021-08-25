"Была бы одна большая Малороссия". Кучма знает, как можно было избежать войны

Второй президент Леонид Кучма считает, что боевых действий не было бы, если бы Украина, как и в случае с Крымом, решила не сопротивляться российской оккупации. Об этом он заявил Украинской правде, отвечая на вопрос, что привело к захвату Крыма и войне на Донбассе.

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По словам Кучмы, причины "диаметрально противоположны": оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, сказал он, а война на Донбассе – потому, что Украина перешла к сопротивлению оккупантам.

"Могли и не переходить, конечно. Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой бы не было. А была бы одна большая Малороссия", – сказал он.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Цель Кремля – дестабилизировать Украину, в том числе изнутри, через пособников и агентуру. Задача оккупантов: чтобы Украина признала субъектность их террористических образований ДНР/ЛНР, и влиять через них на внешнюю политику страны.

Кучма также предостерег: то, что Россия сделала с Крымом, – это не аннексия, а оккупация. Как объяснил второй президент, аннексия – "это же якобы навсегда, это отрезали и съели, а оккупация – совсем другое: это временно и мы свое вернем".

"Аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться", – пояснил он.

Кучма рассказал, что при нем была "нашпигованность нашего политикума остатками московской агентуры – и прямых гэбистов, и агентов влияния", а наилучший способ сопротивляться врагу – быть "консолидированной в главных вещах нацией".

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Евгений Пилипенко

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