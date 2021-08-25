Кучма не ответил на вопрос, убийца ли Путин, и посоветовал не задавать его Зеленскому

Второй президент Украины Леонид Кучма призвал журналистов не задавать нынешнему – Владимиру Зеленскому, вопрос о том, "убийца ли глава РФ Владимир Путин?" Так он ответил на вопрос Украинской правды, что американский лидер Джо Байден назвал Путина убийцей, а назвал бы его так сам Кучма.

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"Только не ставьте этот вопрос действующему президенту. Или еще кому-то из его окружения. Не провоцируйте тех, кому придется еще вести переговоры с Путиным. А вести их придется", – ответил он.

По его словам, цена оскорбления "будет реальной, причем заплатит ее не тот, кто захотел бы так громко пропиариться, а кто-то из наших ребят, который попадет под обстрел на линии фронта в тот же день".

"Так как на "передке" уже давно составили народную примету: в Москве обиделись – на Донбассе стреляют", – объяснил Кучма.

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Второй президент сказал, что так кого-то называть "можно только в лицо", а когда "просто бросаются громкими словами – это их только обесценивает".

Он напомнил, что, назвав Путина убийцей, Байден почти одновременно пригласил его на встречу, где "приветливо разговаривал и жал руку". "У нас такой возможности не будет", – подытожил Кучма.

Кучма был главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию войны на Донбассе в 2015-2018 и 2019-2020 годах.

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Евгений Пилипенко

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