Путин встретился с Байденом – фото и видео

Президент США Джо Байден встретился с президентом России Владимиром Путиным на вилле Ла-Гран под Женевой в Швейцарии.
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Байден прилетел в Женеву еще вчера, Путин – сегодня днем. Также на день раньше Путина прилетел глава МИД РФ Сергей Лавров.
Место проведения саммита охраняют военные. Территория ограждена заборами и колючей проволокой. Также там разместили Эрликон GDF-005 — автоматические компьютеризированные орудия, предназначенные для противовоздушной обороны на небольшой дальности.
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