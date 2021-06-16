Путин встретился с Байденом – фото и видео

Президент США Джо Байден встретился с президентом России Владимиром Путиным на вилле Ла-Гран под Женевой в Швейцарии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Байден прилетел в Женеву еще вчера, Путин – сегодня днем. Также на день раньше Путина прилетел глава МИД РФ Сергей Лавров.

Место проведения саммита охраняют военные. Территория ограждена заборами и колючей проволокой. Также там разместили Эрликон GDF-005 — автоматические компьютеризированные орудия, предназначенные для противовоздушной обороны на небольшой дальности.

Планируется, что встреча Байдена с Путиным продлится пять часов.

Накануне Байден встретился с лидерами G7, НАТО, руководством Евросоюза и поговорил по телефону с президентом Владимиром Зеленским.

Читайте также: Первая встреча Байдена с Путиным: главные новости саммита в Женеве – LIVE