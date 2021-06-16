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16.06.2021, 14:51

Путин встретился с Байденом – фото и видео

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Путин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видео
Путин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видео
Путин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видеоПутин встретился с Байденом – фото и видео

Президент США Джо Байден встретился с президентом России Владимиром Путиным на вилле Ла-Гран под Женевой в Швейцарии.

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Байден прилетел в Женеву еще вчера, Путин – сегодня днем. Также на день раньше Путина прилетел глава МИД РФ Сергей Лавров.

Место проведения саммита охраняют военные. Территория ограждена заборами и колючей проволокой. Также там разместили Эрликон GDF-005 — автоматические компьютеризированные орудия, предназначенные для противовоздушной обороны на небольшой дальности.

Читайте также: Первая встреча Байдена с Путиным: главные новости саммита в Женеве – LIVE

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Теги: Россия, владимир путин, саммит, джо байден, Женева
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