Зеленский: Путин слишком эмоциональный, когда речь идет об Украине

Президент России Владимир Путин иррационален и слишком эмоциональный, когда речь заходит об Украине. Так президент Владимир Зеленский описал лидера страны-агрессора в интервью The Washington Post.

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Зеленский охарактеризовал Путина как "иррационального" и "эмоционального, иногда даже очень эмоционального" человека.

"Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины", – добавил Зеленский.

В конце апреля Зеленский заявил: все идет к тому, что их личная встреча с Путиным произойдет.

12 июля Кремль выложил пропагандистскую статью якобы Путина на привычную для его политики тему, что "русские и украинцы – один народ". Статья вышла на русском и украинском, она переполнена стереотипами и открытой ложью, LIGA.net провела фактчекинг и выбрала 10 самых ярких примеров.

провела фактчекинг и выбрала 10 самых ярких примеров. Зеленский отреагировал на статью Путина с иронией. Он сказал, что "если президент РФ уже начал писать на украинском языке – значит, мы все правильно делаем".

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Марк Сировой

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