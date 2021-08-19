Зеленский: Путин слишком эмоциональный, когда речь идет об Украине
19.08.2021, 16:42
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент России Владимир Путин иррационален и слишком эмоциональный, когда речь заходит об Украине. Так президент Владимир Зеленский описал лидера страны-агрессора в интервью The Washington Post.
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Зеленский охарактеризовал Путина как "иррационального" и "эмоционального, иногда даже очень эмоционального" человека.
"Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины", – добавил Зеленский.
- В конце апреля Зеленский заявил: все идет к тому, что их личная встреча с Путиным произойдет.
- 12 июля Кремль выложил пропагандистскую статью якобы Путина на привычную для его политики тему, что "русские и украинцы – один народ". Статья вышла на русском и украинском, она переполнена стереотипами и открытой ложью, LIGA.net провела фактчекинг и выбрала 10 самых ярких примеров.
- Зеленский отреагировал на статью Путина с иронией. Он сказал, что "если президент РФ уже начал писать на украинском языке – значит, мы все правильно делаем".
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