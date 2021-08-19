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Зеленский: Путин слишком эмоциональный, когда речь идет об Украине

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 16:42
Зеленский: Путин слишком эмоциональный, когда речь идет об Украине - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент России Владимир Путин иррационален и слишком эмоциональный, когда речь заходит об Украине. Так президент Владимир Зеленский описал лидера страны-агрессора в интервью The Washington Post.

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Зеленский охарактеризовал Путина как "иррационального" и "эмоционального, иногда даже очень эмоционального" человека.

"Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины", – добавил Зеленский.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский владимир путин
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