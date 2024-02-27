Бывший генерал армии США: Ход войны изменят инновации. Сегодня это беспилотники

Бывший главком силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк заявил, что каждая война имеет свой характер и технологии. У Украины это беспилотники

Фото: ЕРА/MATTHEW CAVANAUGH

Ход событий на поле боя в российско-украинской войне могут изменить инновации, в частности, это касается беспилотников. Об этом в интервью LIGA.net заявил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Соревнования инноваций. В начале полномасштабной войны всех поразила способность Украины эффективно применять беспилотники и наносить удары "байрактарами". Позже большое впечатление произвело широкое использование FPV-дронов", – сказал он.

Кларк отметил, что каждая война имеет свой характер и технологии.

К примеру, во Вьетнамской войне инновацией стал вертолет, во время войны в Персидском заливе 1991 года новой была глобальная система позиционирования, в 2003 году, когда США вторглись в Ирак, новостью стала скорость материально-технического обеспечения и способность быстро продвигаться под огнем.

Читайте также: Боррель предлагает создать в Евросоюзе фонд для Украины по разработке дронов и ИИ

"В этой войне ключевая инновация – использование беспилотников. Именно они – выдающаяся характеристика этой войны", – констатировал американский генерал.

Вместе с тем, добавил Кларк, россияне "не дураки", они учатся, и у них есть свои беспилотники.

"Сегодня происходит постоянная погоня модернизаций в военной тактике. Россия и Украина соревнуются, кто быстрее внедрит на поле боя самую революционную технологию", – отметил он.

Отвечая на вопрос, кто должен победить в этой "войне дронов", Кларк сказал: "Украина должна победить. Это вопрос выживания".

25 февраля глава Минстратегпрома Камышин заявил, что 2024 год будет годом активного использования наземных беспилотников.

Министр цифровой трансформации, вице-премьер Михаил Федоров в тот же день заявил, что Украина в 2024 году достигнет цели производства миллиона дронов в год. По его словам, FPV-дронов станет еще больше.

По состоянию на 2024 год Украина догнала Россию в количестве производства дронов-камикадзе, подобных иранским Shahed-131 и Shahed-136, заявил Камышин 26 февраля.

Читайте также: "Сырский – не хуже Залужного". Интервью с генералом армии США Уэсли Кларком