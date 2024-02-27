Колишній генерал армії США: Перебіг війни змінять інновації. Сьогодні це безпілотники

Колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк заявив, що кожна війна має свій характер та технології. В України це безпілотники

Фото: ЕРА/MATTHEW CAVANAUGH

Перебіг подій на полі бою в російсько-українській війні можуть змінити інновації, зокрема це стосується безпілотників. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк.

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"Змагання інновацій. На початку повномасштабної війни всіх вразила здатність України ефективно застосовувати безпілотники та завдавати ударів "байрактарами". Пізніше велике враження справило широке використання FPV-дронів", – сказав він.

Кларк зазначив, що кожна війна має свій характер і технології.

Наприклад, у В'єтнамській війні інновацією став гелікоптер, під час війни в Перській затоці 1991 року новою була глобальна система позиціювання, у 2003 році, коли США вторглися в Ірак, новиною стала швидкість матеріально-технічного забезпечення та здатність швидко просуватися під вогнем.

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"У цій війні ключова інновація – використання безпілотників. Саме вони – визначна характеристика цієї війни", – констатував американський генерал.

Разом з тим, додав Кларк, росіяни "не дурні", вони вчаться, і у них є свої безпілотники.

"Сьогодні відбувається постійна гонитва модернізацій у військовій тактиці. Росія та Україна змагаються, хто швидше запровадить на полі бою найреволюційнішу технологію", – зазначив він.

Відповідаючи на запитання, хто має перемогти у цій "війні дронів", Кларк сказав: "Україна мусить перемогти. Це питання виживання".

25 лютого глава Мінстратегпрому Камишін заявив, що 2024 рік буде роком активного використання наземних безпілотників.

Міністр цифрової трансформації, віцепрем'єр Михайло Федоров того ж дня заявив, що Україна у 2024 році досягне мети виробництва мільйона дронів на рік. За його словами, FPV-дронів стане ще більше.

Станом на 2024 рік Україна наздогнала Росію у кількості виробництва дронів-камікадзе, подібних до іранських Shahed-131 та Shahed-136, заявив Камишін 26 лютого.

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