Бывший мэр Черновцов вернул должность через суд

Алексей Каспрук (фото - личный Facebook)

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Черновицкий окружной административный суд постановил признать незаконным решение о досрочной отставке мэра Алексея Каспрука. Об этом сообщил Каспрук в своем Facebook, опубликовал фото решения суда.

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Иск подал сам Каспрук против городского совета.

Каспрука избрали в 2015-м. В июле 2017-го депутаты горсовета Черновцов проголосовали за его увольнение. Решение было принято по итогам тайного голосования. За отставку городского главы выступили 29 депутатов, еще один бюллетень был испорчен. Еще 13 депутатов не участвовали в голосовании.

16 апреля бывший глава Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко подал в Касационный административный суд из-за своего увольнения на президента Петра Порошенко.

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