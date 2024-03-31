Бывший советник Трампа: У экс-президента не хватит мозгов, чтобы быть диктатором
Бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон считает, что 45 президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу "не хватит ума, чтобы быть диктатором". Об этом он сказал в интервью французской газете Le Figaro.
У Болтона спросили, имел ли когда-нибудь Трамп диктаторские замашки.
Он ответил: "У него нет мозгов, ради Бога!"
Болтон также добавил, что у Трампа нет политической философии, он не участвует в анализе политики или принятии решений.
В декабре 2023 года экс-президент США заявил, что "не будет диктатором, кроме первого дня", если победит на выборах 2024 года и вернется в Белый дом.
В тот же месяц Harvard CAPS-Harris провел тематический опрос общественного мнения. По его результатам стало известно, что большая часть американских избирателей из обеих партий считают, что Трамп будет вести себя как диктатор, если станет президентом.
- Ряд официальных лиц США считает, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.
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