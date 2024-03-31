Бывший советник Трампа: У экс-президента не хватит мозгов, чтобы быть диктатором

Ну, мнение Джона Болтона, у Трампа нет политической философии, он не участвует в анализе политики или принятии решений

Дональд Трамп и Джон Болтон (Фото: ЕРА)

Бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон считает, что 45 президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу "не хватит ума, чтобы быть диктатором". Об этом он сказал в интервью французской газете Le Figaro.

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У Болтона спросили, имел ли когда-нибудь Трамп диктаторские замашки.

Он ответил: "У него нет мозгов, ради Бога!"

Болтон также добавил, что у Трампа нет политической философии, он не участвует в анализе политики или принятии решений.

В декабре 2023 года экс-президент США заявил, что "не будет диктатором, кроме первого дня", если победит на выборах 2024 года и вернется в Белый дом.

В тот же месяц Harvard CAPS-Harris провел тематический опрос общественного мнения. По его результатам стало известно, что большая часть американских избирателей из обеих партий считают, что Трамп будет вести себя как диктатор, если станет президентом.

Ряд официальных лиц США считает, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.

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