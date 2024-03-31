Колишній радник Трампа: В експрезидента не вистачить мізків, щоб бути диктатором

Ну думку Джона Болтона, у Трампа немає політичної філософії, він не бере участі в аналізі політики чи прийнятті рішень

Дональд Трамп та Джон Болтон (Фото: ЕРА)

Колишній радник з нацбезпеки США в адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон вважає, що 45 президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу "не вистачить розуму, щоб бути диктатором". Про це він сказав в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro.

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У Болтона запитали, чи мав колись Трамп диктаторські замашки.

Він відповів: "У нього немає мізків, заради Бога!".

Болтон також додав, що у Трампа немає політичної філософії, він не бере участі в аналізі політики чи прийнятті рішень.

У грудні 2023 року експрезидент США заявив, що "не буде диктатором, окрім першого дня", якщо переможе на виборах 2024 року і повернеться до Білого дому.

Того ж місяця Harvard CAPS-Harris провів тематичне опитування громадської думки. За його результатами стало відомо, що більша частина американських виборців з-поміж обох партій вважають, що Трамп поводитиметься як диктатор, якщо стане президентом.

Низка офіційних осіб США вважає, що після імовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО та України.

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