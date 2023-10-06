CBS News: КНДР начала передавать России артиллерию. Что получает взамен – неизвестно

Телекомпания CBS News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что Северная Корея якобы начала поставлять России артиллерию для войны против Украины.

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Пока непонятно, является ли эта передача частью новой долгосрочной цепочки поставок, или это более ограниченная партия военной помощи, пишут журналисты.

Также неизвестно, что Северная Корея получает в обмен за это оружие.

В сентябре северокорейский диктатор Ким Чен Ын посетил Россию, где лично встретился с российским "коллегой" Владимиром Путиным. Ряд американских СМИ накануне этого путешествия предполагал, что Ким будет просить у Путина технологии для развития космической отрасли, а взамен планирует предоставить России боеприпасы и оружие.

Представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил 28 сентября, что в Белом доме видят развитие в отношениях Пхеньяна и Москвы.

По его словам, переговоры между двумя странами ведутся не только вокруг оружия для России, но и относительно технологий для КНДР.

По мнению военных аналитиков, передача КНДР оружия для РФ вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.

По данным Yonhap, после встречи с Путиным северокорейский диктатор провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".

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