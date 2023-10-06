CBS News: КНДР начала передавать России артиллерию. Что получает взамен – неизвестно
Телекомпания CBS News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что Северная Корея якобы начала поставлять России артиллерию для войны против Украины.
Пока непонятно, является ли эта передача частью новой долгосрочной цепочки поставок, или это более ограниченная партия военной помощи, пишут журналисты.
Также неизвестно, что Северная Корея получает в обмен за это оружие.
В сентябре северокорейский диктатор Ким Чен Ын посетил Россию, где лично встретился с российским "коллегой" Владимиром Путиным. Ряд американских СМИ накануне этого путешествия предполагал, что Ким будет просить у Путина технологии для развития космической отрасли, а взамен планирует предоставить России боеприпасы и оружие.
Представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил 28 сентября, что в Белом доме видят развитие в отношениях Пхеньяна и Москвы.
По его словам, переговоры между двумя странами ведутся не только вокруг оружия для России, но и относительно технологий для КНДР.
- По мнению военных аналитиков, передача КНДР оружия для РФ вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.
- По данным Yonhap, после встречи с Путиным северокорейский диктатор провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".
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