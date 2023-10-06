Телекомпанія CBS News з посиланням на неназваного американського чиновника повідомляє, що Північна Корея нібито почала постачати Росії артилерію для війни проти України.

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Поки незрозуміло, чи є це надання частиною нового довгострокового ланцюжка постачань, чи це більш обмежена партія військової допомоги, пишуть журналісти.

Так само невідомо, що Північна Корея отримує в обмін за цю зброю.

У вересні північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відвідав Росію, де особисто зустрівся з російським "колегою" Володимиром Путіним. Низка американських ЗМІ напередодні цієї подорожі припускала, що Кім буде просити у Путіна технології для розвитку космічної галузі, а в обмін планує надати Росії боєприпаси та зброю.

Речник Держдепу США Меттью Міллер заявив 28 вересня, що у Білому домі бачать розвиток у відносинах Пхеньяна та Москви.

За його словами, переговори між двома країнами точаться не тільки навколо зброї для Росії, а й щодо технологій для КНДР.

На думку військових аналітиків, передання КНДР зброї для РФ навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.

За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним північнокорейський диктатор провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, найвищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

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