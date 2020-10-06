Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 октября

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1. НИЗКОЕ КАЧЕСТВО И ДОЛГИ. УКРОБОРОНПРОМ БУДЕТ ИСКАТЬ ЗАМЕНУ АВТОКРАЗУ. Министерство обороны Украины обвиняет ЧАО "АвтоКрАЗ" Константина Жеваго в систематическом нарушении условий госконтрактов (подробнее).

2. ДОНБАСС. ВЫБОРОВ В ОККУПАЦИИ ОСЕНЬЮ НЕ БУДЕТ. ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕРЕЧИСЛИЛ ПО ПУНКТАМ, ПОЧЕМУ. 25 октября местных выборов на временно неподконтрольных территориях Донбасса одновременно с выборами на территории остальной Украины не будет, заявил президент Владимир Зеленский (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ УВОЛИЛ АБРОМАВИЧУСА С ПОСТА ГЛАВЫ УКРОБОРОНПРОМА. ВМЕСТО НЕГО – ФОМЕНКО. Президент Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора Укроборонпрома (подробнее).

4. НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ФИЗИКЕ ДАЛИ ЗА ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. Сегодня Нобелевскую премию по физике присудили Роджеру Пенроузу за открытие того, что существование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности (ОТО) Альберта Эйнштейна, а также Райнхарду Генцелю и Андреа Миа Гез за открытие сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики – Стрельца А* (подробнее).

5. УКРАИНА СТРЕМИТСЯ К СОЮЗУ С ТУРЦИЕЙ. КУЛЕБА: ЭТО МОЖЕТ ПРИНЕСТИ МНОГО ПОЛЬЗЫ. Украина заинтересована в углублении сотрудничества с Турцией, союз с этой страной может принести очень много пользы, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (подробнее).

6. "ЭТО ПОБЕДА ПРОШЛОГО НАД БУДУЩИМ": ЗАМГЛАВЫ НБУ РОЖКОВА НАЗВАЛА ПРИЧИНУ ВЫГОВОРА. Первый заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова считает, что совет НБУ объявил выговор и недоверие ей и ее коллеге Дмитрию Сологубу за их коммуникации с прессой (подробнее).

7. ИНВЕСТОРЫ В "ЗЕЛЕНУЮ" ЭНЕРГЕТИКУ ПРИГРОЗИЛИ УКРАИНЕ АРБИТРАЖАМИ. Кабинет министров нарушает меморандум о взаимопонимании с ассоциациями возобновляемых источников энергии (ВИЭ), который предполагал снижение "зеленого" тарифа и возобновление полных платежей бизнесу за произведенную электроэнергию (подробнее).

8. ОТРАВЛЕНИЕ НАВАЛЬНОГО. МИРОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ ПО ХИМОРУЖИЮ ПОДТВЕРДИЛИ "НОВИЧОК" В АНАЛИЗАХ. Вчера, 5 октября, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) передала Германии свой отчет по оказанию запрошенной технической помощи в связи с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального (подробнее).

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Арина Толина

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