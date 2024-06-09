Часть Сум осталась без света, некоторые – и без воды

Городской совет Сум сообщил об аварийной ситуации на оборудовании

Фото - Сумыоблэнерго

Поздно вечером 9 июня, несмотря на отмененные отключения, часть Сум осталась без света. Горсовет сообщил, что это произошло из-за аварийной ситуации на оборудовании.

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По некоторым адресам, где отключилось электроснабжение водозаборов, отсутствует и вода.

Энергетики и соответствующие службы работают для оперативного возобновления подачи электроэнергии, заверили в городском совете.