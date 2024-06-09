Частина Сум залишилась без світла, дехто – і без води
Пізно ввечері 9 червня, попри скасовані відключення, частина Сум залишилась без світла. Міськрада повідомила, що це сталося через аварійну ситуацію на обладнанні.
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За деякими адресами, де вимкнулося електропостачання водозаборів, відсутня і вода.
Енергетики та відповідні служби працюють, аби оперативно відновити подачу електроенергії, запевнили у міській раді.
- 8 червня прем'єр Шмигаль повідомив, що в Україні продовжує працювати трохи більше чверті теплових електростанцій, решту було повністю знищено або серйозно пошкоджено Росією.
- 9 червня відключення світла прогнозувались тільки ввечері, а згодом і їх було скасовано.
- 10 червня у всій Україні з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки відключень світла.