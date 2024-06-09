Частина Сум залишилась без світла, дехто – і без води

Міська рада Сум повідомила про аварійну ситуацію на обладнанні

Фото - Сумиобленерго

Пізно ввечері 9 червня, попри скасовані відключення, частина Сум залишилась без світла. Міськрада повідомила, що це сталося через аварійну ситуацію на обладнанні.

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За деякими адресами, де вимкнулося електропостачання водозаборів, відсутня і вода.

Енергетики та відповідні служби працюють, аби оперативно відновити подачу електроенергії, запевнили у міській раді.