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"Частичный успех": ВСУ под Клещиевкой и Работино вытесняют врага и закрепляются – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2023, 20:24
Фото - Facebook Генеральний штаб ВСУ

В результате штурмовых действий Силы обороны добились частичного успеха на участках Клещиевки и Работино. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Генштаб отмечает, что ВСУ по итогам штурмовых действий вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах в районах  Клещиевки Донецкой области и Работино Запорожской области.

Также продолжаются наступательная операция на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника. 

На Марьинском направлении защитники Украины отразили 11 атак врага в районе Марьинки. 

За сутки авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружений и военной техники противника. Ракетные войска нанесли удар по восьми артиллерийским установкам противника.

Читайте также: Потери. Темпы уничтожения российской артиллерии слегка притормозили – Генштаб

Сергей Бережной
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