"Частичный успех": ВСУ под Клещиевкой и Работино вытесняют врага и закрепляются – Генштаб
В результате штурмовых действий Силы обороны добились частичного успеха на участках Клещиевки и Работино. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.
Генштаб отмечает, что ВСУ по итогам штурмовых действий вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах в районах Клещиевки Донецкой области и Работино Запорожской области.
Также продолжаются наступательная операция на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском.
На Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника.
На Марьинском направлении защитники Украины отразили 11 атак врага в районе Марьинки.
За сутки авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружений и военной техники противника. Ракетные войска нанесли удар по восьми артиллерийским установкам противника.
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