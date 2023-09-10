"Частичный успех": ВСУ под Клещиевкой и Работино вытесняют врага и закрепляются – Генштаб

В результате штурмовых действий Силы обороны добились частичного успеха на участках Клещиевки и Работино. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Генштаб отмечает, что ВСУ по итогам штурмовых действий вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах в районах Клещиевки Донецкой области и Работино Запорожской области.

Также продолжаются наступательная операция на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника.

На Марьинском направлении защитники Украины отразили 11 атак врага в районе Марьинки.

За сутки авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружений и военной техники противника. Ракетные войска нанесли удар по восьми артиллерийским установкам противника.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что погода оставляет Украине еще 30-45 дней для контрнаступления. Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что это не так.

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