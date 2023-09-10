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"Частковий успіх": ЗСУ під Кліщіївкою та Роботином витісняють ворога та закріплюються – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
10.09.2023, 20:24
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

У результаті штурмових дій Сили оборони досягли часткового успіху на дільницях Кліщіївки та Роботиного. Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

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Генштаб зазначає, що ЗСУ за результатами штурмових дій витісняють супротивника із займаних позицій і закріплюються на досягнутих рубежах у районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Також продовжуються наступальна операція на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника.

На Мар'їнському напрямку захисники України відбили 11 атак ворога в районі Мар'їнки.

За добу авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєнь та військової техніки супротивника. Ракетні війська завдали удару по восьми артилерійських установках противника.

Читайте також: Втрати. Темпи знищення російської артилерії трохи пригальмували – Генштаб

Сергій Бережний
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