Чехия готовит для Украины новые пакеты военной помощи с ПВО и РЭБ
Чехия готовит для Украины новые пакеты военной помощи. Речь идет о существенном усилении в сфере противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и дальнобойных возможностей. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с советником премьер-министра Чехии Томашем Пояром.
По словам Шмыгаля, во время встречи они с Пояром сосредоточились на обсуждении наиболее насущных потребностей украинского войска.
"Особый фокус – на поставках боеприпасов. Чешская инициатива стала чрезвычайно важным инструментом поставки снарядов ключевых калибров. Подробно обсудили будущие поставки: конкретные графики и планы, как на этот год, так и в 2026 году", – рассказал Шмыгаль.
Отдельно стороны обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Министр отметил, что совместные предприятия запускаются, а ряд проектов уже реализуется.
"В частности, по производству снарядов и винтовок Bren 2 в Украине. С чешской делегацией проанализировали возможности запуска новых проектов в Чехии с участием ведущих украинских компаний для поддержки Сил обороны Украины", – сказал он.
В свою очередь чешская сторона проинформировала главу Минобороны о подготовке новых пакетов военной помощи.
- 15 февраля президент Чехии Павел сообщил, что инициатива по поставкам боеприпасов в Украину продолжится, а за последний год поставлено 1,6 млн снарядов.
- В 2025 году Украина уже получила 400 000 крупнокалиберных снарядов в рамках чешской инициативы.
- В 2025 году Украина может получить 1,8 млн боеприпасов по чешской инициативе для закупки снарядов во всем мире, сообщил Зеленский.
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