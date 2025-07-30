Чехія готує для України нові пакети військової допомоги з ППО та РЕБ

Денис Шмигаль (Фото: t.me/Denys_Smyhal)

Чехія готує для України нові пакети військової допомоги. Йдеться про суттєве підсилення у сфері протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби й далекобійних спроможностей. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з радником прем’єр-міністра Чехії Томашем Пояром.

За словами Шмигаля, під час зустрічі вони з Пояром зосередилися на обговоренні найбільш нагальних потреб українського війська.

"Особливий фокус – на постачаннях боєприпасів. Чеська ініціатива стала надзвичайно важливим інструментом постачання снарядів ключових калібрів. Детально обговорили майбутні постачання: конкретні графіки та плани, як на цей рік, так і у 2026 році", – розповів Шмигаль.

Окремо сторони обговорили співпрацю у сфері оборонної промисловості. Міністр зазначив, що спільні підприємства запускаються, а низка проєктів вже реалізується.

"Зокрема, щодо виробництва снарядів та гвинтівок Bren 2 в Україні. З чеською делегацією проаналізували можливості запуску нових проєктів у Чехії за участі провідних українських компаній для підтримки Сил оборони України", – сказав він.

Своєю чергою чеська сторона поінформувала очільника Міноборони про підготовку нових пакетів військової допомоги.