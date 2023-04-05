Чехия планирует отправить Украине военную помощь еще почти на $33 млн: все есть на складах

Чехия планирует предоставить Украине военную помощь на сумму от 600 млн до 700 млн крон (от $27,9 млн до $32,6 млн). Об этом сообщила журналистам министр обороны Чехии Яна Чернохова после встречи с президентом страны Петром Павелом, сообщает ČTK.

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Чернохова подчеркнула, что военная помощь на сумму до $32,6 млн – это так называемое ненужное имущество с армейских складов страны.

Она передала список Павелу, а также вручила ему список помощи, которую Чехия уже отправила Украине ранее.

"Помощь, которую мы планируем вместе с начальником Генерального штаба, составляет около 600-700 млн крон. Это не финансовая помощь, это военные материалы, которые все еще находятся на наших складах, которые названы ненужными и которые армия действительно может отправить в Украину без ущерба для собственной обороноспособности", – сказала Чернохова.

Она подчеркнула, что они с главой Генштаба всегда следят за тем, чтобы материалы, которые отправляются в Украину, можно было чем-то заменить.

3 апреля Чернохова заявила, что на складах ее страны еще есть военная техника, которую можно отправить в Украину.

Чешский президент Павел не исключает, что поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть в следующем году.

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Оксана Житнюк

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