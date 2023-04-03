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Украина получит еще больше техники, Китай может помочь закончить войну — Минобороны Чехии

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 07:36
Украина получит еще больше техники, Китай может помочь закончить войну — Минобороны Чехии - Фото
Яна Чернохова (Фото: EPA)

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что на складах ее страны еще есть военная техника, которую можно отправить в Украину. Об этом она сообщила в интервью на канале Česká televize

По ее словам, Чехии еще нужно многое отправить со своих складов в Украину, а боевой техники у армии для этого достаточно.

Она отметила, что НАТО делает все, чтобы "ситуация не обострилась дальше", так как Альянс не хочет втягиваться в войну напрямую, а поэтому считает логичным отправлять Украине вооружения и гуманитарную помощь.

Также министр заявила, что считает важным не отклоняться от переговоров. 

"Неважно, будет модератором Запад или страны, которые могут быть близки к России. Весь мир должен сделать все, чтобы поскорее покончить с этими ужасами. Если есть кто-то, кто может это сделать, я им аплодирую. Мне все равно, если это Китай", — сказала Чернохова. 

Глава чешского ведомства подчеркнула, что поддержит любую инициативу которая приведет к прекращению войны на приемлемых для Украины условиях. 

"Для меня это определенно путь, который приведет к переговорам. Даже Украина слышит о мирном предложении Китая, остальные инициативы были очень странными, ни к чему это не привело", — резюмировала она.

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Дмитро Гриниченко
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Китай война нато переговоры чехия военная помощь
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