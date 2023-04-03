Украина получит еще больше техники, Китай может помочь закончить войну — Минобороны Чехии
Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что на складах ее страны еще есть военная техника, которую можно отправить в Украину. Об этом она сообщила в интервью на канале Česká televize.
По ее словам, Чехии еще нужно многое отправить со своих складов в Украину, а боевой техники у армии для этого достаточно.
Она отметила, что НАТО делает все, чтобы "ситуация не обострилась дальше", так как Альянс не хочет втягиваться в войну напрямую, а поэтому считает логичным отправлять Украине вооружения и гуманитарную помощь.
Также министр заявила, что считает важным не отклоняться от переговоров.
"Неважно, будет модератором Запад или страны, которые могут быть близки к России. Весь мир должен сделать все, чтобы поскорее покончить с этими ужасами. Если есть кто-то, кто может это сделать, я им аплодирую. Мне все равно, если это Китай", — сказала Чернохова.
Глава чешского ведомства подчеркнула, что поддержит любую инициативу которая приведет к прекращению войны на приемлемых для Украины условиях.
"Для меня это определенно путь, который приведет к переговорам. Даже Украина слышит о мирном предложении Китая, остальные инициативы были очень странными, ни к чему это не привело", — резюмировала она.
- Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что многие в НАТО считают бременем быстрый прием Украины, "ей лучше пока только в ЕС".
- Он считает, что Запад может сократить помощь Украине в следующем году.
- По мнению Павела, у Украины будет только одна попытка на крупное контрнаступление.
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