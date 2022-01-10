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Чехия усилит военное сотрудничество с Украиной из-за действий России: глава МИД страны

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 11:42
Чехия усилит военное сотрудничество с Украиной из-за действий России: глава МИД страны - Фото
Ян Липавский (Фото: EPA)

Чехия планирует двустороннее усиление помощи Украине в ряде сфер, в частности военной, из-за угрозы нового вторжения России в Украину. На вопрос, мобилизует ли страна свои военные силы, если Россия в очередной раз нарушит границу с Украиной, чешский министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что правительство готовит разные сценарии. Об этом сообщает чешское издание Respekt.

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Липавский отметил, что Чехия, как страна-член НАТО, координирует свои шаги вместе с другими союзниками. Стратегия, по его словам, заключается в усилении сдерживания и обороны на восточном крыле Альянса, а также формировании "четкого сообщения о массовых последствиях для России", если военная агрессия произойдет, "независимо от причин".

Министр иностранных дел добавил, что Чехия также сосредоточена на усилении собственной устойчивости против агрессии Москвы и усилении помощи Украине, в которую будут входить и "более широкие реформы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".

На вопрос, почему страна не комментирует последние события вокруг Украины, Липавский ответил, что "для заявлений в Интернете нет места", а позиция Чешской Республики "твердая и неизменная".

Липавский сообщил, что в начале февраля в Украине состоится встреча министров иностранных дел Чехии, Австрии, Словакии и Украины в Славковском формате. Ее целью будет поддержка страны в ее сложной ситуации, подытожил он.

Марина Тищенко
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