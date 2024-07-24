Чехия запускает второй проект по закупке артснарядов для Украины
Чехия запускает новый проект по поставкам артиллерийских снарядов Вооруженным Силам Украины. Об этом в интервью изданию Denik N сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает Radio Prague International.
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По ее словам, в проекте под рабочим названием "Инициатива-2025" примут участие пять оружейных компаний, уже поставляющих боеприпасы ВСУ.
"Это естественное продолжение уже работающего механизма. Кроме того, чем раньше доноры выделят средства, тем быстрее наши компании подпишут долгосрочные контракты", – заявила Чернохова.
Предварительно в проекте примут участие Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol из Ompo Holding, Colt CZ Group SE и DSS.
Сейчас Агентство межгосударственного оборонного сотрудничества при Минобороны собирает информацию от оружейных компаний по поводу того, какое количество боеприпасов они смогут предоставить Украине, подчеркнула Чернохова.
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