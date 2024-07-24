Чехия запускает второй проект по закупке артснарядов для Украины

К инициативе присоединятся пять чешских оружейных компаний

Артиллерийские снаряды (Иллюстративное фото: Friedemann Vogel/EPA)

Чехия запускает новый проект по поставкам артиллерийских снарядов Вооруженным Силам Украины. Об этом в интервью изданию Denik N сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает Radio Prague International.

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По ее словам, в проекте под рабочим названием "Инициатива-2025" примут участие пять оружейных компаний, уже поставляющих боеприпасы ВСУ.

"Это естественное продолжение уже работающего механизма. Кроме того, чем раньше доноры выделят средства, тем быстрее наши компании подпишут долгосрочные контракты", – заявила Чернохова.

Предварительно в проекте примут участие Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol из Ompo Holding, Colt CZ Group SE и DSS.

Сейчас Агентство межгосударственного оборонного сотрудничества при Минобороны собирает информацию от оружейных компаний по поводу того, какое количество боеприпасов они смогут предоставить Украине, подчеркнула Чернохова.

17 февраля Павел сообщил, что нашел для Украины 800 000 снарядов, которые можно приобрести и доставить в Украину при наличии финансирования. К чешской инициативе по поставке артснарядов присоединились около 20 государств.

25 июня Фиала заявил, что Украина уже получила первую партию боеприпасов.

26 июня Euractiv писало, что до конца 2024 года ВСУ получат около 500 000 артснарядов в рамках чешской инициативы.

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