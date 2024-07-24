Чехія запускає другий проєкт із закупівлі артснарядів для України

Артилерійські снаряди (Ілюстративне фото: Friedemann Vogel/EPA)

Чехія запускає новий проєкт щодо постачання артилерійських снарядів Збройним Силам України. Про це в інтерв’ю виданню Denik N повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, передає Radio Prague International.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За її словами, у проєкті під робочою назвою "Ініціатива-2025" братимуть участь п'ять збройових компаній, які вже постачають боєприпаси ЗСУ.

"Це природне продовження механізму, що вже працює. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, то швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти", – заявила Чернохова.

Попередньо у проєкті братимуть участь Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol з Ompo Holding, Colt CZ Group SE та DSS.

Зараз Агентство міждержавного оборонного співробітництва при Міноборони збирає інформацію від збройових компаній щодо того, яку кількість боєприпасів вони зможуть надати Україні, наголосила Чернохова.

17 лютого Павел повідомив, що знайшов для України 800 000 снарядів, які можна придбати та доставити в Україну за наявності фінансування. До чеської ініціативи з постачання артснарядів долучились близько 20 держав.

25 червня Фіала заявив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів.

26 червня Euractiv писало, що до кінця 2024 року ЗСУ отримають близько 500 000 артснарядів у межах чеської ініціативи.

Читайте також: У липні та серпні Україні передадуть ще 100 000 снарядів у межах чеської ініціативи