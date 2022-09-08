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Чем питаются российские оккупанты: "Домов вон сколько – зашел, смародерничал и все"

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 18:41
Чем питаются российские оккупанты:
Фото - скриншот из видео ГУР

Оккупант в телефонном разговоре с женой не стесняется рассказывать, что занимается мародерством и крадет еду в оставленных украинцами домах. Запись перехваченного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.  

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Сначала военный рассказывает, что его роту должны скоро вывести с фронта из-за серьезных потерь личного состава.  

"В смысле – осталось мало? А где все остальные?" – спрашивает женщина.

"Нету, все. 200-е, 300-е", – отвечает оккупант.

В следующем фрагменте он говорит, что "наелся, аж дышать тяжело". 

"Из пайка рис куриный с овощами, а сверху еще аджики".

"А где ты там аджику взял?" – спрашивает женщина.

"Так домов вон сколько. Зашел, смародерничал – и все", – отвечает оккупант.   

  • В перехваченном ранее ГУР телефонном разговоре с матерью российский оккупант говорит ей, что его подразделение ходит по деревне и "мародерит", а она рассказывает, как собирается подавать жалобу на его военный контракт.  

Читайте также: "Банда мародеров, а не армия": The Insider и Bellingcat о жалобах россиян в прокуратуру РФ

Сергій Бережний
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оккупанты мародерство перехват ГУР
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