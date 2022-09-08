Чем питаются российские оккупанты: "Домов вон сколько – зашел, смародерничал и все"

Оккупант в телефонном разговоре с женой не стесняется рассказывать, что занимается мародерством и крадет еду в оставленных украинцами домах. Запись перехваченного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Сначала военный рассказывает, что его роту должны скоро вывести с фронта из-за серьезных потерь личного состава.

"В смысле – осталось мало? А где все остальные?" – спрашивает женщина.



"Нету, все. 200-е, 300-е", – отвечает оккупант.

В следующем фрагменте он говорит, что "наелся, аж дышать тяжело".



"Из пайка рис куриный с овощами, а сверху еще аджики".



"А где ты там аджику взял?" – спрашивает женщина.

"Так домов вон сколько. Зашел, смародерничал – и все", – отвечает оккупант.

В перехваченном ранее ГУР телефонном разговоре с матерью российский оккупант говорит ей, что его подразделение ходит по деревне и "мародерит", а она рассказывает, как собирается подавать жалобу на его военный контракт.

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Сергій Бережний

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