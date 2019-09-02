Чем займутся в Верховной Раде Порошенко, Тимошенко и Вакарчук

Стало известно, в каких комитетах будут работать депутаты Верховной Рады IX созыва. Информация об этом опубликована на сайте парламента.
Пятый президент Петр Порошенко стал членом комитета по вопросам интеграции с Европейским союзом, возглавила комитет депутат от Европейской солидарности Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко будет работать в комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Спикер парламента предыдущего созыва Андрей Парубий (ЕС) и глава фракции Слуга народа Давид Арахамия стали членами комитета национальной безопасности, обороны и разведки.
Лидер партии Голос Святослав Вакарчук займется вопросами внешней политики и межпарламентского сотрудничества, в этом же комитете - Ирина Геращенко (ЕС).
Первая тройка избирательного списка ОПЗЖ - Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук, - вошла в состав комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. В этом же комитете будут работать депутаты от ЕС Мустафа Джемилев и Ахтем Чийгоз.
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