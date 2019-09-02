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Чем займутся в Верховной Раде Порошенко, Тимошенко и Вакарчук

Чем займутся в Верховной Раде Порошенко, Тимошенко и Вакарчук - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.09.2019, 12:26

Стало известно, кто из депутатов в каком комитете парламента будет работать

Стало известно, в каких комитетах будут работать депутаты Верховной Рады IX созыва. Информация об этом опубликована на сайте парламента.

Пятый президент Петр Порошенко стал членом комитета по вопросам интеграции с Европейским союзом, возглавила комитет депутат от Европейской солидарности Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко будет работать в комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Спикер парламента предыдущего созыва Андрей Парубий (ЕС) и глава фракции Слуга народа Давид Арахамия стали членами комитета национальной безопасности, обороны и разведки.

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук займется вопросами внешней политики и межпарламентского сотрудничества, в этом же комитете - Ирина Геращенко (ЕС).

Первая тройка избирательного списка ОПЗЖ - Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук, - вошла в состав комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. В этом же комитете будут работать депутаты от ЕС Мустафа Джемилев и Ахтем Чийгоз.

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Петр Порошенко андрей парубий юлия тимошенко Святослав Вакарчук
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