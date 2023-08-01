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Черниговская область. РФ отправила диверсантов, пограничники отбились, стянуты резервы

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 10:11
Черниговская область. РФ отправила диверсантов, пограничники отбились, стянуты резервы - Фото
Игорь Клименко (Фото: ОП)

Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в Черниговскую область, украинские пограничники отбились. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, в ночь на 1 августа в Семеновской общине пограничники остановили попытку российских диверсантов пересечь границу. 

При помощи тепловизора бойцы обнаружили четырех оккупантов, по которым открыли огонь на поражение, враг отступил. 

Клименко заявил, что для усиления направления на место выдвинулись резервы подразделений Государственной пограничной службы и Вооруженных Сил Украины. 

Семеновская община (Карта: googlemaps.com)

  • 27 июля ВСУ освободили Старомайорское на юге Донецкой области: населенный пункт освободили 35 бригада морской пехоты и батальон "Арей" 129 бригады территориальной обороны.
  • 28 июля Генштаб сообщал, что российские десантники отказались выполнять задачи рядом с освобожденным ВСУ Старомайорским и повредили свою технику.

Смотрите также: Украинские военные опровергают ложь российской пропаганды о Старомайорском – видео

Дмитрий Гриниченко
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Игорь Клименковойнапограничникимвдчерниговская областьдиверсанты
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