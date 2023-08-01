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Чернігівська область. РФ відправила диверсантів, прикордонники відбилися, стягнуті резерви

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01.08.2023, 10:11
Чернігівська область. РФ відправила диверсантів, прикордонники відбилися, стягнуті резерви - Фото
Ігор Клименко (Фото: ОП)

Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися до Чернігівської області, українські прикордонники відбилися. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, у ніч на 1 серпня у Семенівській громаді прикордонники зупинили спробу російських диверсантів перетнути кордон.

За допомогою тепловізора бійці виявили чотирьох окупантів, по яких відкрили вогонь на ураження, ворог відступив.

Клименко заявив, що для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів Державної прикордонної служби та Збройних Сил України.

Семенівська громада (Мапа: googlemaps.com)

  • 27 липня ЗСУ звільнили Старомайорське на півдні Донецької області: населений пункт звільнили 35 бригада морської піхоти та батальйон "Арей" 129 бригади територіальної оборони.
  • 28 липня Генштаб повідомляв, що російські десантники відмовилися виконувати завдання поряд зі звільненим ЗСУ Старомайорським та пошкодили свою техніку.

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Дмитро Гриниченко
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