"Черный ящик" разведки нанес урон наступательному потенциалу России на $700 млн
Проект "Black box" Главного управления разведки Минобороны нанес урон наступательному потенциалу России на $700 млн. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.
Разведчики напоминают, что к годовщине проекта фонд помощи армии "Повернись живим" и блогер Игорь Лаченков собирают 15 млн грн для бойцов специального назначения, которые работают с "Black box".
В ГУР пообещали раскрыть подробности инициативы, как только сумма будет собрана.
Целью проекта было снижение наступательного потенциала россиян, в прошлом году украинцы за пять недель собрали на "Black box" более 230 млн грн.
По состоянию на начало июня 2023 года инициатива нанесла оккупантам убытки как минимум на $700 млн.
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