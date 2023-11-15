"Черный ящик" разведки нанес урон наступательному потенциалу России на $700 млн

Проект "Black box" Главного управления разведки Минобороны нанес урон наступательному потенциалу России на $700 млн. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

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Разведчики напоминают, что к годовщине проекта фонд помощи армии "Повернись живим" и блогер Игорь Лаченков собирают 15 млн грн для бойцов специального назначения, которые работают с "Black box".

В ГУР пообещали раскрыть подробности инициативы, как только сумма будет собрана.

Целью проекта было снижение наступательного потенциала россиян, в прошлом году украинцы за пять недель собрали на "Black box" более 230 млн грн.

По состоянию на начало июня 2023 года инициатива нанесла оккупантам убытки как минимум на $700 млн.

14 ноября пропагандистские ресурсы РФ, подконтрольные Кремлю, сообщили об атаке беспилотника на химический завод в Брянской области, который производит боеприпасы для оккупационной армии.

Дроны атаковали здание полиции, захваченное оккупантами в Горностаевке. ГУР: Есть потери.

Военные будут быстрее получать беспилотники и средства РЭБ – Кабмин упростил процедуру.

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