Россияне пишут об атаке на химзавод в Брянской области. Там производят боеприпасы
14.11.2023, 08:04
Проходная химзавода в Брянской области (Фото: ресурс оккупантов)
Пропагандистские ресурсы РФ, подконтрольные Кремлю, сообщили об атаке беспилотника на химический завод в Брянской области, который производит боеприпасы для оккупационной армии.
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Россияне пишут, что в ночь на 14 ноября в поселке Сельцо в строящемся цеху Брянского химического завода имени 50-летия СССР, был обнаружен неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом.
При этом, крыша цеха была пробита в трех местах. Пострадавших якобы нет.
Этот завод входит в концерн "Техмаш" российской госкорпорации "Ростех", который специализируется на разработке и серийных поставках боеприпасов.
- В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
- В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.
- В ночь на 1 ноября оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.
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