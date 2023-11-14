Росіяни пишуть про атаку на хімзавод у Брянській області. Там виробляють боєприпаси

Пропагандистські ресурси РФ, підконтрольні Кремлю, повідомили про атаку безпілотника на хімічний завод у Брянській області, який виготовляє боєприпаси для окупаційної армії.

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Росіяни пишуть, що в ніч на 14 листопада в селищі Сельцо в цеху Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР, що будується, був виявлений безпілотник літакового типу, що не розірвався, з вибуховою речовиною.

Водночас дах цеху був пробитий у трьох місцях. Постраждалих начебто немає.

Цей завод належить до концерну "Техмаш" російської держкорпорації "Ростех", який спеціалізується на розробці та серійному постачанні боєприпасів.

У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.

У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.

У ніч на 1 листопада окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.

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