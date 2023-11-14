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Росіяни пишуть про атаку на хімзавод у Брянській області. Там виробляють боєприпаси

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 08:04
Росіяни пишуть про атаку на хімзавод у Брянській області. Там виробляють боєприпаси - Фото
Прохідна хімзаводу у Брянській області (Фото: ресурс окупантів)

Пропагандистські ресурси РФ, підконтрольні Кремлю, повідомили про атаку безпілотника на хімічний завод у Брянській області, який виготовляє боєприпаси для окупаційної армії.

Росіяни пишуть, що в ніч на 14 листопада в селищі Сельцо в цеху Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР, що будується, був виявлений безпілотник літакового типу, що не розірвався, з вибуховою речовиною.

Водночас дах цеху був пробитий у трьох місцях. Постраждалих начебто немає.

Цей завод належить до концерну "Техмаш" російської держкорпорації "Ростех", який спеціалізується на розробці та серійному постачанні боєприпасів.

  • У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.
  • У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.
  • У ніч на 1 листопада окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.

Читайте також: Вночі були прильоти ракет і дронів, загалом знищено сім "шахедів" – Повітряні сили

Дмитро Гриниченко
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