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"Чорна скринька" ГУР завдала шкоди наступальному потенціалу Росії на $700 млн. Є новий анонс

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 11:23
Кирило Буданов та Black box (Фото: ГУР)

Проєкт Black box Головного управління розвідки Міноборони станом на початок червня 2023 року завдав шкоди наступальному потенціалу Росії "щонайменше" на $700 млн. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

Розвідники нагадують, що до річниці проєкту фонд допомоги армії Повернись живим та блогер Ігор Лаченков збирають ще 15 млн грн для бійців спеціального призначення, які працюють із Black box.

У ГУР пообіцяли розкрити подробиці ініціативи, як тільки суму буде зібрано.

Минулого року українці за п'ять тижнів зібрали на Black box понад 230 млн грн.

  • 14 листопада пропагандистські ресурси РФ, підконтрольні Кремлю, повідомили про атаку безпілотника на хімічний завод у Брянській області, який виробляє боєприпаси для окупаційної армії.
  • Дрони атакували будівлю поліції, захоплену окупантами у Горностаївці. ГУР: Є втрати.
  • Військові швидше отримуватимуть безпілотники та засоби РЕБ – Кабмін спростив процедуру.

Дивіться також: Під Москвою були вибухи та атака БПЛА. Там завод, де роблять "Кинджали" та "Іскандери": відео

Дмитро Гриниченко
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