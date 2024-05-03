Чешская инициатива. Кулеба обсудил с Липавским прогресс в закупке артснарядов для ВСУ

Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что провел телефонный разговор с чешским коллегой Яном Липавским. Дипломаты обсудили, в частности, продвижение инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины.

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"Я поговорил с Яном Липавским, чтобы оценить прогресс чешской инициативы и совместные усилия по усилению военной помощи Украине", – написал Кулеба.

Глава украинского МИД добавил, что они также скоординировали общие шаги, чтобы обеспечить успех Глобального саммита мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

В середине февраля президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел для Украины 800 000 снарядов, которые можно приобрести и доставить в Украину в течение нескольких недель, если будет найдено финансирование. 20 марта Липавский заявил, что первые партии артснарядов поступят в Украину в июне.

26 марта Липавский сказал, что в рамках чешской инициативы Киев потенциально может получить 1,5 млн боеприпасов.

27 марта чешский премьер Фиала сообщил, что правительство его страны одобрило еще один финансовый вклад в инициативу по закупке артснарядов для Украины, однако не назвал сумму, одобренную Камином.

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